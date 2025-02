O projeto "Conversa da Treta", uma peça teatral de José Fanha, marcou a história do entretenimento em Portugal. A peça nasceu em 1997, pela dupla José Pedro Gomes e António Feio, e rapidamente alcançou sucesso com uma digressão de espetáculos esgotados pelo país, seguindo-se nos anos seguintes, o formato televisivo, um livro publicado e até chegada ao grande ecrã com o "Filme da Treta".

Depois da morte de António Feio, em 2010, a "Conversa da Treta" foi assumindo outros formatos e José Pedro Gomes tem contracenado com outros atores: em 2016 estreou-se o "Filho da Treta", com António Machado e em 2019 o "Casal da Treta", ao lado de Ana Bola. Em 2024, a era digital e as redes sociais são o grande foco do duo composto por José Pedro Gomes e Aldo Lima.

O pressuposto desta nova dupla é o seguinte: Jóni, amigo de Zézé, regressa ao bairro depois de se ausentar, culpa do Erasmus, que o levou para terras distantes. De regresso traz uma nova versão de si mesmo, com medicinas alternativas à base de batidos e uma nova espiritualidade à moda dos melhores gurus. Juntos, Jóni e Zézé vão compensar o tempo perdido numa conversa sobre o passado o presente e o que está por vir, abordando temas como os influenciadores, os gurus do coaching e do lifestyle, a inteligência artificial e a estupidez natural.

O espetáculo, que inclui jantar, chega agora ao Casino Espinho nos dias 24 e 25 e tem um preço de 50€. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.