Já é uma tradição: no final do ano, o Matosinhos recebe um musical especial. De 16 a 5 de janeiro, no Mar Shopping, vai estar em cena "Quebra-Nozes e o Reino do Gelo", peça com direção artística e encenação de João A.Guimarães.

O musical, com texto e letras da escritora Mafalda Santos, conta com a participação de Angie Costa, Ângelo Rodrigues e Rita Rocha.

"Quebra-Nozes e o Reino do Gelo" é apresentado como "uma odisseia recheada de magia e aventura, que nasce da notícia de um 'natal cancelado' e que deixa todos em sobressalto.

"A missão de salvar o natal leva Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes a viajarem até ao Planeta do Natal a bordo de um foguetão, atravessando inacreditáveis territórios encantados até chegarem ao mais mágico de todos: o Reino do Gelo… lugar misterioso onde vive o Pai Natal", resume o comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.