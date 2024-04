No passado sábado, dia 20 de abril, foi para o ar um novo episódio de "Taskmaster", apresentador por Vasco Palmeirim e Nuno Markl. Além de Cândido Costa, Toy, Carolina Deslandes e Madalena Abecasis, o programa da RTP1 contou com a participação especial de Rita Marrafa de Carvalho.

Numa das provas, os concorrentes foram divididos em duas equipas. Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Rita Marrafa de Carvalho juntaram-se para o desafio e Cândido Costa e Toy formaram uma dupla.

Na prova, as equipas foram desafiadas a percorrer um circuito, com os condutores do caixote do lixo com os olhos vendados. Durante a corrida, os concorrentes só podiam falar francês ou italiano.

O momento arrancou gargalhadas a todos e, nas redes sociais, Nuno Markl, confessou que "nunca viu nada como este momento na televisão". "Acho que, de alguma forma, isto fez História - embora ainda não saiba exactamente de que maneira. Mas sei que já naquele jardim eu senti que algo de milagroso estava a acontecer", escreveu.

Veja os vídeos: