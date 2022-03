Com a ajuda de todos os fãs, Anitta conseguiu alcançar um marco histórico na sua carreira e na música. Esta sexta-feira, dia 25 de março, a brasileira conquistou a liderança do top Global do Spotify, com a tema "Envolver", tornando-se na primeira artista latina a alcançar o primeiro lugar do ranking do serviço de streaming.

O single do próximo álbum da cantora ("Girl From Rio") soma mais de 6 390 000 reproduções na plataforma de música, ultrapassando "Plan A", de Paulo Londra, e "Heat Waves", dos Glass Animals.

Já no Youtube, "Envolver" é o oitavo videoclipe mais visto em todo o mundo, tendo já ultrapassado 70 milhões e 'views'.