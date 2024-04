No início de abril, Artemas conquistou o primeiro lugar do Daily Top Songs Global do Spotify. O tema "i like the way you kiss me", lançada a 19 de março, tem-se mantido na liderança do ranking do serviço de streaming e é uma das canções mais partilhadas nas redes socaiis.

No serviço de streaming, a canção do cantor de 24 anos soma mais de 8,6 milhões de reproduções. Já Hozier, com o tema "Too Sweet", ocupa a segunda posição do top do Spotify.

Artemas promoveu o lançamento de "i like the way you kiss me" no TikTok antes do lançamento. Segundo a Billboard, a canção foi usada em mais de 300 mim vídeos na plataforma de entretenimento.

"Canção número um do mundo... dizemos isto há um mês. Adoro-vos a todos. Estou sem palavras, para ser sincero", celebrou o artista.