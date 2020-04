Nos dias 24, 24 e 26 de abril o sofá da sua casa poderá ser novamente a primeira fila de um grande festival. Esta terça-feira, dia 21 de abril, a Warner Music anunciou o PlayOn Fest, evento online que vai juntar dezenas de artistas.

"A Warner Music Group e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciaram um festival virtual único e emocionante, que promete ser o primeiro do género com actuações bastante enérgicas de superestrelas em palcos de classe mundial, incluindo Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Primavera Sound, Rock In Rio e muito mais", frisa a editora em comunicado.

Ed Sheeran, Bruno Mars, Panic! at the Disco, Cardi B, Green Day, Coldplay, the Flaming Lips, Korn, A Boogie Wit Da Hoodie, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Paramore, Death Cab for Cutie, Twenty One Pilots, Weezer, David Guetta, Charlie Puth e Wiz Khalifa são alguns dos artistas que vão atuar no festival que será transmitido no canal de Youtube Songkick.

Ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas, os espetáculos não serão feitos em diretos. No PlayOn Fest, serão transmitidos concertos que aconteceram nos principais festivais do mundo, como o Rockm in Rio, Primavera Sound, Coachella, Lollapalooza, Global Citizen Festival, ou em grandes salas de espetáculo, como a The O2 Arena, Sydney Opera House ou Apollo Theater.

"É um enorme orgulho anunciar o PlayOn Fest. Três dias com os melhores concertos só para vocês e a favor da Organização Mundial de Saúde", escreveu a Warner Music Portugal nas redes sociais.

Os fundos angariados no festival serão doados à Organização Mundial da Saúde (OMS). O festival também apresentará uma linha de produtos de merchandising, da qual todos os lucros reverterão directamente para a OMS.

CARTAZ COMPLETO: