No próximo dia 5 de julho, o Capitólio, em Lisboa, recebe "Há Uma Noite P’ra Passar", um concerto especial de homenagem a António Variações e que vai contar com um holograma do artista. "41 anos após a sua noite de estreia, vai ser possível reviver alguns dos temas mais emblemáticos da sua carreira, naquela que será a primeira atuação em holograma de um artista português", destaca a promotora.

O concerto, criado para ser captado pelo Nightography do Galaxy S22, vai trazer a palco o "primeiro holograma de António Variações, que interpretará, entre vários títulos, 'A Canção do Engate', em conjunto com a Banda do Filme ‘Variações’, que junta Sérgio Praia (ator que interpreta o papel de António Variações no filme) e os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e Armando Teixeira (produtor musical responsável pela banda sonora do filme)".

"Tal como foi um grande desafio encarnar a personagem de António Variações no filme ‘Variações’, também aqui sinto o peso da responsabilidade de estar à altura e de proporcionar um concerto único na presença da lenda António Variações, agora erguida em holograma. É sem dúvida um privilégio estar neste papel e participar no primeiro concerto em holograma de António Variações", frisa o ator Sérgio Praia.

"Este é o primeiro holograma de um cantor português e o ambiente perfeito para ser captado em low light com recurso aos nossos smartphones Samsung Galaxy S22, pois a noite e a falta de luz deixam de ser uma barreira à qualidade fotográfica e videográfica e o filme-concerto ‘Há Uma Noite P’ra Passar’ vai certamente prová-lo”, afirma Ana Oliveira, Head of Marketing & Retail da área de Mobile da Samsung Portugal.

Os bilhetes para o concerto “Há Uma Noite P’ra Passar” custam dez euros.