"Errada Ela Não Tá" é o novo single de Kevinho, Jottapê e Arón Piper, ator e músico conhecido por vestir a pele de Ander na série "Elite", da Netflix. A canção foi revelada esta sexta-feira, dia 18 de junho, em todos os serviços de streaming de música.

Gravado no Brasil, "Errada Ela Não Tá" foi produzida pela KondZilla Records. O single conta ainda com um videoclip (veja aqui) e o SAPO Mag revela-lhe em exclusivo nacional as imagens dos bastidores das gravações.

Veja o vídeo dos bastidores:

"Quando Kevinho e Jottapê se unem para fazer uma música, é hit certo que vem aí. E quando eles contam com uma parceria com o espanhol Arón Piper a explosão promete", adianta a produtora, lembrando que o vídeo do single foi gravado em São Paulo.

"Arón Piper, famoso por dar vida ao personagem Ander na série espanhola 'Elite', mostrou o seu talento como cantor e chegou ao Brasil no início de junho especialmente para gravar este videoclip realizado por Rodrigo Jotace. A ideia era que os três estivessem num baile funk com direito a 'paredão de som', mas devido a pandemia, a produção da KondZilla Records trabalhou com cenografia reportando aos bailes que acontecem nas comunidades, com muitas coreografias. O videoclipe chega com uma challenge para colocar toda a gente a dançar", remata a KondZilla Records.