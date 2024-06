O cantor coreano-americano Jay Park abriu uma conta no OnlyFans para promover o seu novo single,"McNasty". Nas redes sociais, o artista partilhou o link para o seu perfil no site de conteúdos para adultos e anunciou que o tema será lançado no dia 30 de junho.

Na plataforma, Jay Park partilhou, por exemplo, imagens dos bastidores das filmagens do videoclipe e um vídeo gravado dentro de uma sauna.

A conta do artista no OnlyFans é aberta e sem pacote de assinatura mensal. No X, antigo Twitter, o músico frisou que criou uma página no site apenas para promover o single e não para ganhar dinheiro.