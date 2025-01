Intitulada “Wa Ba3den”, expressão em árabe com vários significados, a exposição é apresentada no quadro do Programa Internacional de Residências da associação cultural Maumaus, segundo um comunicado da entidade com espaço expositivo no Lumiar.

Os motivos que Al Malhi apresenta nesta série de pinturas são sobretudo homens ou jovens, “cujos gestos parecem simultaneamente familiares e estranhos, fantasmagóricos, sem sombras e, no seu estado fragmentário, desligados de um mundo que o artista nos esconde, confrontando o espetador com uma estranha tensão”, descreve a produção.

“Os indivíduos e os grupos parecem intemporais, pacíficos, por vezes fatalistas, perdidos algures entre acontecimentos que já decorreram ou que estarão ainda por ocorrer, ecoando os diferentes significados possíveis de 'wa ba3den'”, acrescenta.

“Wa Ba3den” é uma expressão pode ser traduzida como “depois”, mas na linguagem vernacular pode também querer dizer “oh, isso outra vez!”, exclamação proferida quando acontecem infortúnios recorrentes, explica a galeria sobre o título da mostra.

A exposição inclui pinturas de uma série com o mesmo nome, que o artista desenvolveu, entre 2018 e 2023, em Ramallah, na Palestina, e também selecionou obras com uma densidade temática que sugere associações com o contexto urbano envolvente ao da galeria, no Lumiar.

Nascido em 1969, Jawad Al Malhi vive e trabalha em Jerusalém Oriental, e, em 2009, integrou a primeira participação oficial da Palestina na Bienal de Veneza.

Entre as suas participações em exposições coletivas contam-se “Thinking Historically in the Present”, Sharjah Biennial 9 (2023), “Global(e) Resistance”, Centro Pompidou (Paris, 2020); “Intimate Terrains: Representations of a Disappearing Landscape”, Palestinian Museum (Birzeit, 2019) e Art Dubai (2016).

Desde 2000, Al Malhi participa em projetos educativos com crianças, jovens e professores.