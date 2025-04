Trata-se da 3.ª edição da Arte Pela Palestina, que decorre entre os dias 1 e 17 de maio e que este ano, pela primeira vez, se expande para além de Lisboa, revelou a organização.

“Este crescimento reflete não só a força da rede de solidariedade que se tem vindo a construir, mas também a urgência de continuar a dar voz, através da arte, à resistência palestiniana”, afirmou a organização, em comunicado, especificando que as duas edições anteriores tiveram “uma adesão extraordinária e um impacto crescente”.

Assim, ao longo do mês, a Arte Pela Palestina vai passar primeiro pelo Porto, mais concretamente pela Mala Voadora, nos dias 1 e 2, e pelo Cinema Passos Manuel, no dia 3, seguindo depois para Braga, nos dias 9 e 10, no Juno Bar, e rumando finalmente a Lisboa, onde será acolhida pela Casa do Comum, entre 15 e 17 de maio.

Além disso, e tal como aconteceu nas edições anteriores, a Arte Pela Palestina contará com um leilão solidário que estará online durante todo o período em que decorre a iniciativa.

Em representação da Palestina, estará disponível uma mostra de obras de arte da Montanha de Azeitonas, um centro de Arte e Cultura Palestiniana.

Quanto aos artistas visuais portugueses, entre os nomes já confirmados para doar as suas obras contam-se Alexandre Farto (Vhils), Alexandra Lucas Coelho, Ana Biscaia, André Ruivo, Alexandre Esgaio, Catarina Sobral, Diogo Pereira & Sanja Vrzic, Hardcore Fofo, Luanda Francine, Maria Reis Rocha, Marta Nunes, Miguel Januário, OzeArv, Sara & André, Vodoo Lx, Wasted Rita.

Em simultâneo, vão decorrer pequenos concertos e DJ ‘sets’, de âmbito musical alargado, que juntam nomes como Colectivo Analytical Convenience, GAM, Dj Lynce, Jamila (dos Jamila & and the Other Heroes), Joana Guerra, Luísa, Sahida Apsara and Dubfx11, Seiva b2b Hiroma Keo, Tendency, Tiago Marques, Trio Jacob , Zoy. performances de Handala Dabke, Joana Craveiro, Leonor Keil e Mariana Tengner Barros.

De regresso vão estar também encontros para conversas e sessões de poesia, protagonizados por artistas como Ana Brandão, Dima Mohammed, Jamila Al-Yousef, Joana Seixas, Maria João Luís, Shahd Wadi, entre outros.

No campo da Sétima Arte, está prevista a apresentação de um projeto cinematográfico inédito: um filme em tributo à Palestina correalizado por artistas e cineastas portugueses e concebido como um “cadáver esquisito” a partir de um desafio lançado pela Arte Pela Palestina.

A completar esta programação, a Arte Pela Palestina terá exibições de curtas-metragens de animação palestinianas e longas-metragens sobre a realidade do povo palestiniano.

Diretamente da Palestina e sobre a Palestina, a mostra contará com filmes de animação, filmes sobre ‘skateboard’ e projeções de “R21 aka Restoring Solidarity”, “Arna’s Children”, “Dafamation” e “The Teacher”, entre outros títulos ainda por confirmar.

Nesta edição, vai ainda haver gastronomia, encontros poéticos, palestras sobre arte e resistência, oficinas e atividades para crianças.

A Arte Pela Palestina é uma iniciativa que conta com o apoio de diversos coletivos e associações que defendem a justiça e a paz para o povo palestiniano, sendo realizada com a colaboração do Coletivo Pela Libertação da Palestina, dos Judeus Pela Paz e Justiça, do MPPM (Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente), dos Parents For Peace, da PUSP (Plataforma Unitária Solidariedade com a Palestina).