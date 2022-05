"At Your Service, Ma'am", o novo EP de António Vale da Conceição, é editado a 3 de junho e traz "apelos à força e à resiliência, à mudança e à aceitação das lutas" a partir de "batidas mexidas" e de "canções com histórias", assinala a promotora em comunicado.

"O contador de histórias traz-nos um trabalho que mais parece a banda sonora de um clássico de comédia do que um álbum de canções, ou será o contrário? Será um conjunto de canções ficcionadas ou verdades mascaradas? Será um disco de hoje ou de há muito tempo? Não se sabe. Mas sabe-se que se invoca sempre a dualidade entre o que poderá ser e o que é", avança.

"Remedy" é o primeiro single do EP e "diz-nos que 'O Remédio está na mente'". "Uma canção que nos apela a não nos contaminarmos pelas sedutoras imagens e sons que nos rodeiam e, ao invés, sermos sãos, verdadeiros e autênticos", descreve a promotora. O videoclip foi realizado por Francisca Siza e pretende "desdobrar a personagem António Vale da Conceição em várias personalidades ou alter-egos".

Produtor e músico de Macau, além de integrante da banda Turtle Giant, António Vale da Conceição reside agora em Portugal e tem-se dedicado ainda a bandas sonoras para cinema e televisão. O artista mantém uma relação próxima com o realizador António Caetano Faria, tendo assinando a música dos seus filmes "RUTZ", "O Cravo", "INA" e "A Beautiful Game". Já temas dos Turtle Giant fizeram parte de bandas sonoras de séries como "Super Girl", "90210" ou "Chicago Fire". Ao lado do grupo, o músico atuou no SXSW (South by Southwest), em Austin, Texas, no palco da KEXP ou na Toronto Music Week.

Em 2021, António Vale da Conceição editou o seu primeiro álbum de piano, "Four Hands Piano", disponível nas plataformas digitais. No mesmo ano, compôs a música para o documentário "Beyond the Spreadsheet: The Story of TM1", que conta a história de vida e contributo tecnológico do génio matemático Manny Pérez. O filme foi vencedor do Festival Internacional de Cinema da Anatólia 2021.