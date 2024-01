Marisa Liz edita esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, o EP "Mensagens de Amor". As novas quatro canções da artista já se encontram disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

"Mensagens de Amor" foi "concebido a propósito dos concertos muito especiais que está a preparar para os Coliseus", acrescenta a editora. No disco, Marisa Liz pretende homenagear algumas das canções da sua vida, bem como intérpretes que muito admira.

"Vamos encontrar músicas que fizeram parte da minha vida. Chegou uma altura em que quis cantá-las, interpretá-las à minha maneira", conta a artista.

O EP “Mensagens de Amor” é composto por três versões e um original que falam sobre mensagens de amor. “Nem sempre de amor para alguém, mas para nós, de amor-próprio, de amor pelo outro, de amores que não correm bem”, acrescenta Marisa Liz.

Além da já conhecida versão de “Um Dia de Domingo”, canção originalmente interpretada por Gal Costa e Tim Maia, estreada com uma atuação ao vivo, ao lado de António Zambujo, no palco do “The Voice Portugal”, neste disco Marisa Liz dá também a sua interpretação a canções como “Lately”, de Stevie Wonder, aqui na versão brasileira de Gal Costa intitulada “Nada Mais” e ainda a “Asas”, dos GNR.

O álbum conta ainda com um tema original, “Por Amor”, com música de Marisa Liz e Diogo Branco e letra de Pedro da Silva Martins.