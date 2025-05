Depois de apresentar os três singles - "Ser Pra Não Ser", "Casa" e "Tá Em Aberto", Sandrino, jovem natural do Algarve, apresenta agora o seu primeiro EP. "Ser" chegou esta sexta-feira, dia 16 de maio, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Formado no Hot Clube de Portugal, o artista navega entre o MPB, Jazz, Pop e o indie/bedroom pop. Nas novas canções, o cantor "questiona o ser, e temas filosóficos e utópicos que nos levam a acreditar que ainda existe muito para além do amor e ainda amor", explica o comunicado.

"Este EP vive, maioritariamente, dessas questões, mas claro, conta com pelo menos duas faixas onde se aborda o amor relacional, não fosse ele o tema rei da arte de cantar, fazer canções e escrever poemas. ‘Ser’ é um EP erudito e destacável, pelo timbre do artista primeiramente, e depois porque alberga uma produção muito bem trabalhada com arranjos especiais, o que tornam o conjunto sonoro toda uma experiência", acrescenta a nota de apresentação do EP.

Para além dos três temas já conhecidos, o artista apresenta agora mais três: ‘Não Te Quero’, ‘Próximo Amor’ e ‘Superficial’. Sandrino apresenta o amor ainda de outras formas, como a auto-estima, o Ser para parecer ou Ser porque se é, e a questão da superficialidade que vivemos todos nos dias de hoje, na correria dos dias, na falta de tempo para efetivamente amar e “ter onde pousar” e ser feliz.

António Zambujo, Tim Bernardes, Caetano Veloso e João Gilberto são algumas das influências de Sandrinho, que se posiciona numa linha entre o indie alternativo e a MPB moderna.