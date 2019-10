Outra celebridade envolvida é a atriz Lori Loughlin, da série “Que Família!”. Tanto Loughlin como o seu marido alegam inocência.

O chefe do esquema, William Rick Singer, que teria recebido cerca de 25 milhões de dólares em subornos, declarou-se culpado e cooperou com as autoridades, denunciando secretamente os seus clientes, entre eles Huffman.

De acordo com a promotoria de Massachusetts, Singer chegou a arrecadar até 6,5 milhões de dólares para garantir a admissão, através de armadilhas ou subornos para instrutores, para recrutar estudantes sem capacidades desportivas.

Nenhum estudante e nenhuma universidade foram acusados no âmbito deste escândalo, que envolve as prestigiadas universidades de Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, Universidade do Sul da Califórnia (USC), Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e a Universidade do Texas em Austin.