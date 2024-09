A Justiça britânica condenou esta segunda-feira o jornalista e ex-apresentador da BBC Huw Edwards, envolvido num escândalo de pornografia infantil, a seis meses de prisão, suspensa por dois anos, mas ficará registado numa lista de condenados por crimes sexuais durante sete.

Com esta sentença, a antiga estrela, que apresentou o noticiário das 22 horas por 20 anos e fez anúncios importantes, como a morte da rainha Isabel II, evitará a prisão desde que não cometa outro crime durante dois anos.

Após este escândalo que provocou a sua demissão da emissora pública em abril, Edwards, de 63 anos, declarou-se culpado em julho de "fazer imagens indecentes de crianças", o que evitou um longo e escandaloso processo.

O ex-apresentador poderia ser condenado a 10 anos de prisão. No entanto, o juiz do Tribunal de Westminster, em Londres, levou em conta os argumentos que destacaram os seus problemas psicológicos e o "remorso sincero" manifestado pelo acusado.

O advogado de Huw Edwards, Philip Evans, disse que o seu cliente reconheceu que as imagens são "repugnantes" e que estava "profundamente arrependido".

O ex-apresentador tornou-se notícia em 2023, quando o tabloide The Sun noticiou que ele pagou a uma adolescente em troca de fotos sexuais, o que o levou a ser suspenso pela BBC.

Segundo a investigação, Edwards entrou em contacto via WhatsApp com um homem que lhe enviou 41 imagens de pornografia infantil entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.

As imagens foram "claramente enviadas com o consentimento do Sr. Edwards", segundo o equivalente ao Ministério Público britânico.

O advogado de Edwards insistiu que o seu cliente apenas recebeu as imagens, mas que nunca as partilhou.

A admissão de culpa e a gravidade das acusações contra Edwards foram um novo golpe para a reputação da BBC, duramente criticada pela forma como lidou com o escândalo.

A emissora pública realizou uma investigação interna que encontrou deficiências nos seus procedimentos de gestão de reclamações relacionadas ao comportamento dos funcionários.

A gigante audiovisual tem muitos escândalos sexuais ao longo da sua história, como o caso de Jimmy Saville, acusado de violação e agressão sexual de menores durante décadas, que só foram revelados um ano após a morte do popular apresentador.