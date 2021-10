O espetáculo, com entrada gratuita mediante levantamento prévio do bilhete, surge a partir do texto de António Prestes, tem encenação de Eduardo Dias e interpretação de Amélia Maia, Ângelo Castanheira, António Paixão, Dília Cunha, Hélder Azevedo, Manuela Fazenda, Matilde De Oliveira, Miguel Nunes, Nicole Cordeiro, Pedro Escarameia, Pedro Marujo, Sérgio Rodrigues e Alda Lopes.

A peça “conta a história de um caso de bigamia”, em Lisboa, em que “um escudeiro, omitindo ser casado, seduz uma jovem cujos pais, levados pela ambição, aceitam de bom grado o casamento que o escudeiro propõe à filha”, refere a sinopse do espetáculo.