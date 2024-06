A programação do “Volver” inclui um vasto programa de música, cinema, exposições, conferências e teatro, assim como a possibilidade de visitar os locais e os espaços diversificados que os identificam, sendo a cultura apresentada pela organização como veículo de “promoção da aproximação e diálogo entre os povos”, e a ”Liberdade” o mote para a terceira edição da iniciativa.

“A cultura desempenha um papel crucial na promoção e proteção da liberdade ao moldar as atitudes, valores e comportamentos das pessoas em uma sociedade”, indica a organização, em comunicado, tendo feito notar que “uma cultura que valoriza a liberdade de pensamento, expressão e ação, é fundamental para a proteção dos direitos individuais e para o desenvolvimento de uma sociedade justa e democrática”.

Nesse sentido, refere a mesma nota, “a Liberdade do VOLver 2024 é um convite à livre participação num vasto programa cultural diversificado”, a decorrer desde maio e até dezembro, com o “teatro, música, exposições, cinema, palestras, visitas a monumentos e a inúmeros lugares representativos dos patrimónios destes territórios” a serem “o mote para encontros e passeios” por estes três concelhos.

O programa, que se iniciou em Torres Novas com uma “conversa aberta” sobre a guerra colonial e com o concerto "In Memoriam", na Golegã e em Vila Nova da Barquinha, pelo Coro de Câmara da Associação Cultural Cantar Nosso, leva a 15 de junho, à Golegã, um Festival de Folclore com grupos da região e do país, dia em que será apresentada, nos três municípios, a performance “Uma praça de gente a arder”.

A cargo da associação cultural O Corpo da Dança, "Uma praça de gente a arder" é uma performance alusiva às manifestações realizadas em Torres Novas em 25 de Abril e 01 de maio de 1974, com a projeção de imagens desses dias.

A par do espetáculo, será apresentada uma instalação promovida pelo Museu Municipal Carlos Reis, constituída por 10 fotografias, em que é possível “recordar os rostos de milhares de pessoas que participaram nessas manifestações” e o “ambiente de festa e alegria que então se viveu”, culminando com uma sessão de poesia em que serão partilhados testemunhos de quem vivenciou o 25 de Abril, em Torres Novas.

Ainda em junho, o VOLver leva teatro de marionetas aos três municípios, iniciando o mês de julho, no dia 7. com um concerto de "Tributo a Carlos Paião", em Vila Nova da Barquinha, pela Associação Concórdia Música.

Ainda em julho, o Jardim das Rosas, em Torres Novas, recebe no dia 12 a Banda Sinfónica da GNR, ao passo que a localidade do Pombalinho, na Golegã, acolhe o músico, compositor e multi-instrumentista Pedro Vicente no dia 20.

O programa anuncia para agosto, no dia 3, a atuação do músico Ruben Portinha, na Golegã, com a aldeia de Azinhaga, no mesmo concelho, a receber no dia 31 um "Arraial Cultural" pelo Rancho dos Campinos d'Azinhaga.

Já em setembro, no dia 14, o Grupo de Teatro Boca de Cena leva ao Virgínia, a Torres Novas, a peça "Coro das Freiras", com direção de António Lourenço Menezes, com o espetáculo "O Quê?!!", de Zé Magico, a decorrer, em quatro atos, nos municípios de Torres Novas e Golegã, entre 20 de setembro e 5 de outubro.

O teatro Virgínia recebe, ainda em setembro, a 21, o concerto de "Bicho Carpinteiro", com Rui Rodrigues (Dazkarieh, Uxukalhus, Casuar) e Diogo Esparteiro (Royal Bermuda, Pas de Probleme), com o Museu Municipal Martins Correia, na Golegã, e a Black Box da Central do Caldeirão, em Torres Novas, a receberem, nos dias 28 e 29, a peça de teatro "De Cá para Lá".

A Banda da Armada apresenta-se a 19 de outubro no pavilhão desportivo municipal de Vila Nova da Barquinha, com a Praça 5 de Outubro, em Torres Novas, a ser palco de um Encontro de Ranchos, no dia 12, em formato de 'workshop' e “partilha de tradições, usos e costumes”.

Até final do ano, o VOLver leva ainda a Vila Nova da Barquinha o espetáculo "Não estavas capaz... não vinhas", com Ana Arrebentinha, e um Encontro de Bandas, que repete no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, a par da peça de teatro "Ladrão que rouba ladrão", pela companhia Sonhos em Cena.

O programa encerra novembro com a palestra "Liberdade, desafios contemporâneos da democracia", em Torres Novas, no dia 21, culminando o VOLver 2024 com uma mesa-redonda, a 14 de dezembro, em Vila Nova da Barquinha, com debate aberto à população para “avaliar e refletir” sobre o projeto, e "recolha de contributos para novos ciclos de programação conjunta”.