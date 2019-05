"Recebemos a concurso 799 obras em língua portuguesa, das quais 469 em prosa e 310 em poesia, pelo que se consolidou como o maior concurso de revelação literária de todo o espaço da língua portuguesa", disse hoje, durante a apresentação do prémio, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa, o coordenador do prémio literário e do setor cultural da UCCLA, Rui Lourido.

O responsável adiantou que nesta 4.º edição, a UCCLA recebeu candidaturas da Europa, Ásia, Oceânia, África e do Continente Americano. Mas a maioria foram de autores brasileiros, seguidos de portugueses.

Já o júri foi composto por escritores de todos os países de língua portuguesa.

A apresentação do prémio da UCCLA na sede da CPLP inseriu-se num conjunto de iniciativas que esta organização tem vindo a realizar no âmbito das comemorações do "Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP", que se assinalou a 05 de maio.

Neste contexto, foi lançado também hoje, na sede da instituição, o Arquivo Multimédia da Poesia dos Países da CPLP, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT).