Depois da revelação de J.K. Rowling, o assunto tornou-se no tema mais comentado no Twitter em Portugal. Em comentários, vários fãs confessaram que não conseguem acreditar, mostrando-se tristes com a notícia.

Leia algumas das reações:

Todos os anos, jovens de todo o mundo visitam a livraria não à procura de um livro, mas para conhecer o universo que teria inspirado a criadora da história do jovem feiticeiro mais conhecido do mundo. Segundo a revista Time, a escadaria que Rowling descreve em Hogwarts tem como base a que podemos encontrar na livraria da cidade Invicta. Porém, ao contrário do que pensam alguns fãs da saga, nenhuma cena foi filmada na Lello.

Como outras livrarias independentes do país, a Lello esteve prestes a fechar as portas quatro há alguns anos, mas agora recebe perto de quatro mil visitantes diariamente durante a temporada alta.

Para evitar a falência, a direção da livraria teve a ideia de aumentar as atividades culturais e de cobrar uma entrada, que agora é de cinco euros.

O preço de entrada é como um "bónus que é descontado quando se compra um livro", explicou à AFP um dos assessores de imprensa da livraria. O sistema instalado há quatro anos "facilitou a regulação do fluxo de turistas" e "transformou o visitante em leitor", comemorou Aurora Pedro Pinto, presidente do conselho de administração.