Naya Rivera, atriz que fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira, dia 8 de julho. Segundo o The Hollywood Reporter, as autoridades procuram a atriz norte-americana depois de o seu filho ter sido encontrado sozinho num barco.

As buscas pela atriz foram retomadas esta quinta-feira de manhã, confirmaram as autoridades locais. Segundo o site Deadline, o departamento do Xerife de Ventura (Califórnia) fechou o lago ao público e foram chamadas mais equipas de mergulho ao local.