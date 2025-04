"A Redoma" ("The Glass Dome", no título original), é a próxima produção sueca da Netflix. A minisérie estreia-se a 15 de abril no serviço de streaming.

Na primeira temporada, quando a filha da sua amiga desaparece, a criminologista Lejla junta-se às buscas — e é forçada a confrontar o trauma assombrador do seu próprio rapto em criança. "Lejla regressa à casa da infância numa aldeia da Suécia, um local parado no tempo entre a tradição e a modernização, provocando tensão entre os habitantes. Contudo, o seu regresso é ensombrado por algo muito mais sombrio e intimidante do que ela imaginou", resume a Netflix.

"Em criança, ela foi feita refém de um criminoso desconhecido e mantida em cativeiro numa redoma de vidro ali perto. Agora, outra rapariga desapareceu sem deixar rasto. À medida que investiga o desaparecimento, Lejla tem de confrontar as suas próprias trevas, uma parte do seu passado que tem tentado evitar. Será que as semelhanças entre o caso de Lejla e o desaparecimento da rapariga são apenas uma terrível coincidência? Ou estará a história a repetir-se?", questiona o serviço de streaming.