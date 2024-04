Apresentado pela primeira vez em Lisboa em 2017, o espetáculo inspirado pelo mito trágico de Eurípides vai estar em cena no teatro Saddler's Wells nos dias 18 e 19 de junho.

A peça coreográfica é descrita pelo festival como "um carnaval absurdo e desvairado sobe ao palco ao som de funk brasileiro, palhaçadas, pop e o Bolero de Ravel".

"Nesta obra delirante, a coreógrafa e artista performativa Marlene Monteiro Freitas, nascida em Cabo Verde e sediada em Lisboa, desafia-nos a atravessar a ordem rigorosa e o caos selvagem de Eurípides - e, em última análise, as profundezas da psique humana", adianta.

"Bacantes, Prelúdio para uma Purga" foi coproduzido pelo Teatro Nacional D. Maria II e por vários teatros e festivais europeus e tem viajado internacionalmente, com passagens pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, França, Japão, entre outros países.

Em 2018, o espetáculo, interpretado por 13 dançarinos e músicos, foi apresentado em Itália, durante a Bienal de Veneza dedicada à dança, no mesmo ano em que a coreógrafa foi premiada com o Leão de Prata.

Nascida em 1979, Marlene Monteiro Freitas estudou dança na P.A.R.T.S., em Bruxelas, na Escola Superior de Dança e na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e trabalhou com os coreógrafos Emmanuelle Huynn, Loïc Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, Clara Andermatt.

O London International Festival of Theatre (LIFT) é um festival bienal de espetáculos internacionais em Londres que decorre em várias salas da capital britânica, desde o centro cultural Southbank Centre à igreja Holandesa e ao tribunal Old Bailey.

Nesta edição, terá artistas representativos do Canadá, Taiwan, Nigéria, Índia, Turquia, Costa do Marfim, França, Itália, Brasil, Irão e Palestina.

Entre eles está a brasileira Janaina Leite, que vai apresentar pela primeira vez "As Provas e Paixões de Mulheres Infames".

A peça foi desenvolvida em conjunto com a companhia de teatro sediada no Reino Unido Clean Break, reconhecida pelo trabalho com mulheres que viveram a experiência do sistema de justiça penal ou que estão em risco de serem criminalizadas.