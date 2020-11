"Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", comédia sobre o concurso, estreou-se em junho na Netflix. A banda sonora do filme de Will Ferrell está nomeada para Melhor Banda Sonora para um Meio Visual nos Grammys Awards.

"Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, faz parte da banda sonora do filme da Netfix. O tema do artista português é a única canção que esteve a concurso a fazer parte do alinhamento da produção, pelo menos na sua versão original.

Além de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", concorrem ainda na categoria de Melhor Banda Sonora para um Meio os filmes "Frozen 2", "Jojo Rabbit", "Bill & Ted Face the Music" e "A Beautiful Day in the Neighbourhood".

A canção interpretada por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral venceu a edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção. O músico português também fez parte do elenco de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga".

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o dia 31 de janeiro de 2021. Trevor Noah será o apresentador.