A cantora iolanda gravou uma versão acústica do tema "Grito" no Panteão Nacional, em Lisboa. O vídeo foi partilhado esta quarta-feira, dia 10 de abril, no canal de Youtube do Festival Eurovisão da Canção.

A artista vai representar Portugal, em maio, na 68.ª edição do concurso, que este ano se realiza em Malmö, na Suécia.

Veja aqui o vídeo.

A Suécia venceu em maio do ano passado a 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, disputada em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Foi a sétima vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos de 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal classificou-se no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”, e venceu a competição em 2017, com “Amar pelo dois”, canção escrita por Luísa Sobral e interpretada pelo irmão, Salvador Sobral.