"Olá Ed Sheeran, saudações de Kyiv! Somos músicos da banda ucraniana Antytila. Em tempos de paz, os nossos concertos enchiam estádios. Agora estamos a lutar com armas contra os ocupantes russos. Ouvimos falar do teu espetáculo de beneficência. Podemos tocar a nossa música a partir de Kyiv, cidade que não se rendeu nem nunca se renderá aos invasores russos, enquanto tu tocas em Birmingham", sugeriu a popular banda ucraniana Antytila num vídeo partilhado no TikTok.

A publicação do grupo tornou-se viral nas redes sociais e centenas de seguidores tentaram garantir que a mensagem chegava a Ed Sheeran. E conseguiram: esta quinta-feira à noite, 24 de março, o cantor britânico respondeu na sua conta no Instagram ao pedido dos Antytila.

"Olá, rapazes. Vi o vosso vídeo esta manhã e muito obrigado por o terem enviado. Em primeiro lugar, queria dizer a todos os ucranianos que vos adoro, estou com vocês e estou muito orgulhoso por participar neste evento de angariação de fundos na próxima semana. Mal posso esperar por ouvir a vossa música e envio muito amor para vocês", frisou Ed Sheeran nas InstaStories.

O espetáculo solidário está marcado para o dia 29 de março, em Birmingham, Inglaterra. Chic, Manic Street Preachers, Camila Cabello e Snow Patrol são alguns dos artistas que também vão subir a palco.

Segundo a imprensa britânica, espera-se que sejam angariados mais de três milhões de euros. As receitas serão entregues ao Disasters Emergency Committee.