A BBC e o Channel 4, antigos empregadores do ator e comediante britânico Russell Brand, de 48 anos, disseram no domingo que estavam a investigar as acusações de violação, agressões sexuais e abuso emocional durante um período de sete anos, o que este nega.

Quatro mulheres alegaram agressões sexuais entre 2006 e 2013, quando Brand estava no auge da fama, a trabalhar como apresentador da BBC Radio 2, Channel 4 e representar em filmes de Hollywood, disse uma investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times, e do programa televisivo "Channel 4 Dispatches".

Após a transmissão da reportagem nó sábado à noite, os jornais afirmaram que mais mulheres entraram em contacto com acusações sobre como ele as tratou no início dos anos 2000.

Os canais BBC e Channel 4, juntamente com a produtora Banijay UK, disseram no domingo que abririam inquéritos internos sobre as alegações.

“Estamos a analisar com urgência as questões levantadas”, disse um porta-voz da BBC à France-Presse.

A “Banijay UK lançou uma investigação interna urgente e cooperará com quaisquer pedidos de informações de parceiros televisivos e agências externas”, disse a produtora responsável pelo programa "Big Brother", a que Brad esteve ligado.

De acordo com a investigação do Times, várias mulheres fizeram uma série de acusações sobre o alegado comportamento controlador, abusivo e predatório de Brand.

Uma mulher alegou que Brand a violou na sua casa em Los Angeles. Já outra alegada vítima afirmou que ele a agrediu sexualmente durante uma relação de três meses, quando ela tinha 16 anos e estava na escola.

Num vídeo publicado na sexta-feira, Brand negou as "acusações criminosas muito sérias" que foram feitas contra ele e disse ter recebido cartas de um canal de TV e de um jornal a listar “uma litania de ataques extremamente flagrantes e agressivos”.

"No meio a esta litania de ataques surpreendentes e bastante barrocos, há algumas alegações muito sérias que nego completamente", disse no vídeo.

Conhecido internacionalmente pelo seu antigo relacionamento com a cantora pop Katy Perry, Brand começou a carreira como humorista no início da década de 2000. Em 2004, passou a apresentar o programa "Big Brother's Big Mouth", onde permaneceu durante três anos.

Brand também interpretou a estrela do rock Aldous Snow no filme "Um Belo Par... de Patins" (2008) e participou na sequela "É Muito Rock, Meu!" (2010).

Esse percurso passou para segundo plano depois de, mais recentemente, se ter transformado em comentador e 'influencer' político em temas como liberdade pessoal e a COVID-19, tendo sido acusado de espalhar teorias da conspiração aos seus milhões de subscritores nas redes sociais.

A Polícia Metropolitana de Londres disse à AFP que, embora estivesse ciente das alegações, “neste momento, não recebemos qualquer informação em relação a isto”.

“Se alguém acreditar que foi vítima de uma agressão sexual, independentemente da altura em que isso aconteceu, encorajamos a entrar em contacto com a polícia”, afirmou.