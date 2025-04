Russell Brand vai ser julgado por crimes sexuais, anunciou a Polícia Metropolitana de Londres (Met) esta sexta-feira, segundo a BBC.

A curta declaração da Met revela que escreveu ao comediante e ator britânico para informá-lo das acusações: uma de violação, uma de atentado violento ao pudor, uma de violação anal e outras duas de agressão sexual, envolvendo quatro mulheres entre os anos de 1999 e 2005.

Russell Brand, que se reinventou como influente ativista antissistema nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores, e se acredita estar nos EUA, foi convocado para comparecer no Tribunal de Westminster a 2 de maio.

De acordo com a Met, é alegado que uma mulher foi violada na zona de Bournemouth em 1999; uma mulher foi alvo de um atentado violento ao pudor na zona de Westminster, em Londres, em 2001; uma mulher sofreu violação anal e agressão sexual também na zona de Westminster em 2004; e uma mulher foi agredida sexualmente ainda na zona de Westminster entre 2004 e 2005.

Russell Brand começou a ser investigado pelas autoridades em setembro de 2023, após uma reportagem pesquisada durante um ano do canal Channel 4 e dos jornais The Sunday Times e The Times apresentar quatro mulheres que o acusaram de violação e agressão sexual entre 2006 e 2013. A mais jovem das suas alegadas vítimas tinha 16 anos na época.

Após terem sido tornadas públicas as primeiras acusações, a polícia da capital britânica tinha incentivado as possíveis vítimas a apresentarem-se, o que aconteceu. Esta sexta-feira, voltou a fazer o mesmo apelo.

Na altura, Russell Brand negou as acusações e caracterizou-as como "muito, muito dolorosas".

Russell Brand: a ascensão e queda de um grande provocador

"Um Belo Par... de Patins"

Conhecido como um comediante provocador antes de se transformar numa estrela de Hollywood e depois num guru 'anti-establishment', Russell Brand ainda tem milhões de fãs 'online', apesar das acusações de crimes sexuais feitas contra ele por várias mulheres.

Durante muito tempo, foi mais conhecido pelos seus programas de comédia hipersexualizados e pelas aparições vale-tudo na TV e no rádio britânicos, o que o tornaram um nome familiar no início dos anos 2000.

Mais tarde, gabou-se da sua promiscuidade durante a ascensão à fama, dizendo que teve relações sexuais com mais de mil mulheres, o que lhe valeu o prémio "Shagger of the year" ["fornicador do ano", em tradução literal] de um tablóide durante vários anos consecutivos.

Brand, filho de pais da classe trabalhadora em Essex, no leste de Londres, nascido em 1975, começou a sua carreira como comediante ainda na adolescência.

Foi contratado pela MTV aos 25 anos, mas foi despedido por aparecer para trabalhar vestido como Osama bin Laden no dia a seguir aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e convidar o seu traficante de drogas para os estúdios.

Após abandonar as drogas e o álcool, teve o seu primeiro programa de rádio em 2002, antes de apresentar o "Russell Brand Show" na BBC Radio 6 e passar a seguir para a Radio 2.

Russell Brand demitiu-se em 2008 depois de, com o popular apresentador Jonathan Ross, telefonar em direto para Andrew Sachs, o veterano ator da comédia britânica, imortalizado pela série "Fawlty Towers ("A Grande Barraca" em Portugal), para contar os detalhes de como tinha dormido com a sua neta.

Durante vários anos, também apresentou um 'spin-off' do "Big Brother", escreveu colunas para o jornal de esquerda The Guardian e escreveu duas autobiografias nas quais detalhou a sua passagem por centros de reabilitação por causa da dependência de sexo e drogas.

Embora o seu sentido de moda, a personalidade provocadora e o humor direto tenham horrorizado muitos, nunca lhe faltaram fãs, desenvolvendo um culto de seguidores desde os seus primeiros dias.

A sua energia carismática também atraiu a atenção de Hollywood, onde fez vários filmes, o mais famoso dos quais “Um Belo Par... de Patins”, de 2008.

A sua fama aumentou ainda mais quando se casou com a super estrela pop norte-americana Katy Perry em 2009, um relacionamento que ele terminou por mensagem de texto 14 meses depois.

Em entrevista à Vogue em 2013, Perry falou apaixonar-se por um “homem mágico”, que se tornou “muito controlador” quando ela provou ser igual a ele.

Num momento que antecipou a sua posterior reinvenção como influencer político, Brand chegou às manchetes em 2015, quando entrevistou o então líder trabalhista Ed Milliband para o seu podcast no auge da campanha eleitoral.

Mais tarde, acumulou milhões de fãs após a sua transformação num guru de bem-estar online, dando conselhos sobre casamento, veganismo e meditação.

A maioria dos seus seguidores foi atraída pelas suas diatribes 'anti-establishment', nas quais ataca frequentemente os grandes meios de comunicação e a elite global.

Ele ganhou destaque durante a pandemia quando afirmou que as empresas farmacêuticas estavam a mentir sobre as vacinas para ganhar dinheiro e os governos e as instituições globais estavam a exagerar a ameaça da COVID-19 para promover mudanças sociais radicais.

A BBC e outros canais removeram parte dos conteúdos onde participa das suas plataformas e a abertura de inquéritos internos após a revelação da investigação do Channel 4 e do The Sunday Times e The Times em setembro de 2023.