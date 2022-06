A associação 2314 estreia em Berlim o festival “nem tudo é saudade”, no próximo sábado, para divulgar e promover a cultura portuguesa, com "uma imagem moderna", realizando iniciativas ao longo do dia dedicadas a diversos públicos.

“Queríamos criar uma plataforma, mas acima de tudo um evento de divulgação da cultura portuguesa em Berlim que tivesse um formato atrativo, cuidado, mas também moderno”, sublinhou à agência Lusa o músico português Pedro Matos, membro da organização. A proposta para este evento, que junta música, teatro, cinema, dança, exposições, artesanato e degustação gastronómica, já tinha sido apresentada no ano passado. Mas, por causa da pandemia de COVID-19 e das restrições, a ideia acabou por ser adiada. Serão cerca de 45 participantes que vão procurar passar “uma imagem moderna de Portugal”, mas também “estabelecer uma parceria” com o país e cidade de acolhimento. “É uma celebração da cultura portuguesa, mas também da comunidade emigrante portuguesa a residir na Alemanha que se integrou com sucesso neste país. Pretende também assinalar o dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, salientou Pedro Matos. O evento é dedicado a todas as idades e abre com a apresentação das bancas gastronómicas, seguindo-se um 'workshop' de percussão portuguesa. “Este evento dedica-se à comunidade portuguesa em Berlim, e na Alemanha, mas também se destina aos cidadãos berlinenses que se interessem pela cultura portuguesa e tenham vontade de vir conhecer artistas portugueses, lojas e gastrónomos portugueses a residir na cidade”, acrescentou. O festival, quem tem também como objetivo o contacto com potenciais clientes e seguidores nas redes sociais, deverá ter continuidade nos próximos anos. “Gostaríamos de tentar conseguir mais apoio financeiro para ter um festival mais alargado. A nossa ideia era até ter um festival de três dias, com performances de longa duração dos artistas, eventualmente com dois ou três locais diferentes onde pudesse ser feito o evento”, partilhou Pedro Matos, da associação 2314. “Nem tudo é saudade” tem entrada livre e decorre no dia 11 de junho na capital alemã. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram