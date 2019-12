Bill Cosby havia tinha pedido recurso no Tribunal Superior da Pensilvânia, que emitiu uma decisão de 94 páginas a confirmar a sua condenação. Agora poderia levar o caso a um tribunal estadual.

"Estamos muito satisfeitos com a decisão de hoje do Tribunal Superior que ratifica o veredito de culpa do júri... assim como a sentença", disse o promotor de distrito Kevin Steele em comunicado na terça-feira.

"Com esta decisão foi ratificado que ninguém está acima da lei".

Cosby, de 82 anos, que rompeu as barreiras raciais com o seu papel de pai e médico na popular séria televisiva "The Cosby Show" (1984-1992), foi declarado culpado em 2018 de drogar e agredir sexualmente Andrea Constand na sua mansão na Filadélfia.

Foi o primeiro julgamento de uma celebridade e o primeiro veredito de culpa por agressão sexual desde o início do movimento #MeToo.

Um juiz da Pensilvânia sentenciou o ator a três anos e meio de prisão por três acusações de ataque indecente agravado.