A partir do conforto do lar, Billie Eilish e o irmão Finneas juntaram-se novamente para um concerto online. Desta vez, a atuação de uma hora contou com uma participação especial da mãe dos jovens artistas.

O concerto em direto, integrado na iniciativa Pay it Forward, decorreu esta quarta-feira, dia 23 de abril, e teve como objetivo celebrar o Dia da Terra e ajudar algumas empresas locais.

Veja o concerto: