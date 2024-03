Billie Eilish e Finneas brilharam na 96.ª cerimónia cerimónia dos Óscares, que decorreu na noite deste domingo, dia 10 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Os artistas, que conquistaram uma estatueta dourada, subiram a palco para interpretar "What Was I Made For?".

A atuação intimista mereceu uma ovação da plateia. Nas redes sociais, os elogios a Billie Eilish e Finneas também se multiplicaram.

"What Was I Made For?", da banda sonora do filme "Barbie", conquistou o Óscar de Melhor Canção Original. A comédia feminista satírica de Greta Gerwig só teve a estatueta para uma das duas canções que estavam na corrida, como se esperava, os prodígios Billie Eilish, 22 anos, e Finneas O’Connell, de 26, tornaram-se os mais jovens vencedores de sempre de duas estatuetas em qualquer categoria, após o tema principal de “007: Sem Tempo Para Morrer” em 2022.

Veja aqui o vídeo.