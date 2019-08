Entre quarta-feira e domingo, o festival promove concertos, surf não competitivo, demonstrações de artesãos que vão fazer pranchas ao vivo, exposições e ainda eventos de gastronomia e de provas de vinho.

Durante o festival, será possível assistir a concertos de artistas como Birds are Indie, Subway Riders, Ruby Ann, Levi Prairie, Palmers, Niki Moss ou Rapaz Improvisado, num cartaz que conta com uma média de cinco concertos por dia, com exceção do domingo.

Na sexta edição do festival, o Gliding Barnacles concentra-se na praia do Cabedelo, com os concertos noturnos a decorrerem nas antigas instalações de uma empresa de náutica de recreio, ao invés de edições anteriores, em que o festival deslocava-se, à noite, até à cidade da Figueira da Foz, disse hoje à agência Lusa o promotor do evento, Eurico Gonçalves.