Em declarações à agência Lusa, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da Mot, expressou o contentamento da 11.ª edição do festival, realizado na praia do Relógio, na Figueira da Foz, por receber, a 5 de julho, “uma superestrela da música eletrónica mundial” e assinalou a responsabilidade que a empresa promotora tem em garantir a Steve Aoki o bolo que o DJ lança à cara dos festivaleiros durante a sua atuação e que possui um ‘rider’ (lista obrigatória de características) próprio.

“Já faço isto há vários anos e nunca recebi, na minha vida, um pedido assim, já recebi pedidos parvos para ‘riders’, mas nunca tive um ‘cake rider’. Pela primeira vez, vamos ter de ter um cuidado especial com a pastelaria”, brincou Tiago Castelo Branco.

O bolo com creme que o DJ norte-americano lança de cima do palco à cara das pessoas das primeiras filas - imagem de marca dos espetáculos de Steve Aoki há mais de uma década – possui dimensões, ingredientes e texturas próprias e um ‘rider’ que pode chegar às seis páginas de indicações para ser confecionado.

“À boa maneira americana, [a lista] tem tudo o que se possa imaginar e faz sentido. O bolo não pode ter nozes, não pode ter banana, não tem nenhum condimento a que as pessoas que levem com ele na cara possam ser alérgicas”, observou Tiago Castelo Branco.

Por outro lado, a organização não pode, simplesmente, ir a uma pastelaria encomendar um qualquer bolo, mas entregando o ‘cake rider’ a um pasteleiro, bastará a este seguir a receita exigida pelo DJ para o produzir, notou.

A entrar na segunda década, o Somnii assume, este ano, o conceito “Capítulo XI – Uma nova década de sonhos” e fará “uma grande aposta” num alinhamento “surpreendente” de artistas, à mistura com novas tendências, sem adiantar mais pormenores.

A Mot considerou o DJ, produtor musical, ‘designer’ de moda e empresário norte-americano como “um dos artistas mais requisitados do mundo”, detentor de um recorde do Guinness como “O Músico que Mais Viajou em um Único Ano” e autor de êxitos como "Pursuit of Happiness" ou "Turbulence", entre outros.

Visita recorrente a palcos portugueses, Steve Aoki já passou por eventos como o festival Monte Verde, nos Açores, a Queima das Fitas do Porto, várias Beach Parties ou o Sudoeste, na Zambujeira do Mar, onde já figurou no cartaz por diversas vezes.