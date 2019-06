Em agosto, a tribo volta a reunir-se na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, para o MEO Sudoeste 2019. Esta terça-feira, dia 18 de junho, a organização revelou as novidades do Palco Santa Casa.

Tal como aconteceu nas edições anteriores, o palco vai dar destaque a "projectos e talentos desconhecidos". "O conceito é entusiasmante: dar palco a talentos desconhecidos pela mão de artistas que, também eles, fizeram o percurso desde palcos mais pequenos até chegarem ao palco principal do Festival", avança a organização em comunicado.

Nos dias 7, 8, 9 e 10 de agosto, Blaya, Jimmy P, Carolina Deslandes (os três atuam no Palco MEO) e Piruka (que atuou no mesmo palco na edição de 2018) são os responsáveis pela programação do Palco Santa Casa.

No dia 7 de agosto, Blaya apresenta três nomes que "prometem arrebatar o público". Pedro Mafama, Mynda Guevara e Favela Lacroix, uma drag queen que está a preparar o novo espetáculo, são as apostas da artista.

No dia 8 de agosto, a programação do Palco Santa Casa fica a cargo de Jimmy P. Phoenix RDC, Uzzy e Ary Rafeiro são as escolhas do músico.

Já no dia 9 de agosto, Baby Dog Maskias, Timor YSF e GuettoRoots são as escolhas são de Piruka.

No último dia, dia 10 de agosto, Carolina Deslandes apresenta-nos três vozes femininas: MARO, Tainá e IRMA.

Já confirmados:

7 de agosto

Palco MEO – Anitta, Steve Aoki, Years and Years, Blaya

Palco LG by Mega Hits – Melim, Murta, Macaia

Palco EDP – The BLKBRDS vs Jukebox Crew

Palco Santa Casa – Blaya Apresenta: Pedro Mafama, Mynda Guevara, Favela Lacroix

8 de agosto

Palco MEO – Post Malone, Kura, 6lack, Jimmy P

Palco LG by Mega Hits – Mike Lyte, X-Tense, Spliff

Palco EDP – The BLKBRDS vs Jukebox Crew

Palco Santa Casa – Jimmy P Apresenta: Phoenix RDC, Uzzy, Ary Rafeiro

9 de agosto

Palco MEO – Russ, Vini Vici, Wet Bed Gang, Vitor Kley

Palco LG by Mega Hits – SippinPurpp, Lon3r Johny, Chong Kwong, MDO

Palco EDP – The BLKBRDS vs Jukebox Crew

Palco Santa Casa – Piruka Apresenta: Timor YSF, Baby Dog Maskias, GuettoRoots

10 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Rita Ora, Joss Stone, Carolina Deslandes

Palco LG by Mega Hits – Átoa, Mi Casa, Biya, João Moniz

Palco EDP – The BLKBRDS vs Jukebox Crew

Palco Santa Casa – Carolina Deslandes Apresenta: Tainá, MARO, IRMA