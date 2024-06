A Cidade do Rock de Lisboa volta a abrir portas este sábado, dia 22 de junho. Os concertos principais acontecem no Palco Mundo, que arranca com Carolina Deslandes, e encerra com os Jonas Brothers, recebendo também Ivete Sangalo e Macklemore.

Ao longo da tarde e da noite poderá ver em direto todos os concertos do principal palco do festival no SAPO. Além dos espetáculos, serão transmitidos os vários conteúdos do Super Bock Digital Stage, como o talk show SAPO Halftime Show, apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David.

VEJA AQUI OS CONCERTOS EM DIRETO

PALCO MUNDO

16:00: CAROLINA DESLANDES

19:00: IVETE SANGALO

21:30: MACKLEMORE

23:45: JONAS BROTHERS

SUPER BOCK DIGITAL STAGE