Anitta é um dos destaques do cartaz da edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, que arranca no próximo sábado, dia 18 de junho. A artista brasileira sobe ao palco mundo no segundo fim de semana do festival, a 26 de junho, no mesmo dia de Post Malone, Jason Derulo e HMB.

Em conversa com o SAPO Mag, a cantora recorda que se estreou no festival, em Portugal, no palco do Parque da Bela Vista, em Lisboa, e que, um ano depois, atuou no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro. O concerto do dia 26 de junho será o terceiro da artista no palco Mundo.

"A minha estreia no Rock in Rio foi em Lisboa, o que foi muito especial pra mim, então estou a preparar um super 'show'! Quero 'curtir' muito esse momento com os meus fãs portugueses, fazer uma verdadeira festa", sublinha a cantora em conversa com o SAPO Mag.

Sobre o alinhamento do concerto, Anitta prefere manter o suspense. "Ah, não posso dar muitos detalhes, mas vão ter algumas surpresas sim! Posso adiantar que vai ser um concerto inesquecível", frisa a cantora.

De acordo com o alinhamento dos últimos concertos, "Sua Cara", "Faking Love", "Envolver", "Boys Don't Cry", "Vai malandra" e "Onda diferente" não devem ficar de fora da set list.

Tal como aconteceu em 2018, os fãs portugueses de Anitta prometem encher o Parque da Bela Vista para dançar e cantar com a artista brasileira. "Os meus fãs portugueses são incríveis, recebo sempre muitas mensagens. Quero retribuir todo o carinho e fazer um espetáculo incrível para esse público maravilhoso", sublinha.

Desde a sua última passagem por Portugal, há quatro anos, Anitta tem batido novos recordes e conquistado mais e mais fãs em todo o mundo. Com o último álbum, "Versions of Me", Anitta conseguiu cimentar a sua carreira internacional e é considerada uma das maiores estrelas da pop da atualidade.

"Sempre batalhei muito para alcançar os meus sonhos, e a carreira internacional era um deles. Trato cada novo projeto com muita seriedade e dedicação, e a conquista é resultado de todo o meu esforço diário", frisa em conversa com o SAPO Mag.

Um dos maiores sucessos de "Versions of Me" e de toda a carreira de Anitta é o single "Envolver", que conquistou o primeiro lugar do top mundial do Spotify. A canção também se tornou viral nas redes sociais, destacando-se nos vídeos do TikTok e do Instagram.

"Fico muito feliz por levar o funk e a música brasileira para o mundo. Como a primeira mulher latina a conquistar o top mundial, sei que consegui um feito, mas outros grandes artistas abriram caminho para que eu pudesse chegar lá", defende a cantora brasileira.

"Realizei mais sonhos do que podia imaginar! Sou muito grata por tudo o que conquistei na minha vida, e fico muito feliz de estar realizando cada vez mais sonhos", remata Anitta.