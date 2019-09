Numa entrevista à jornalista da CNN Christiane Amanpour a propósito do filme "Ad Astra", Brad Pitt falou pela primeira vez da sua reação quando soube que Harvey Weinstein estava a assediar a então namorada Gwyneth Paltrow.

A revelação surgiu no artigo do jornal The New York Times de outubro de 2017 que reuniu várias denúncias de assédio e agressão sexual contra o produtor e foi, mais tarde, contada pela própria atriz no programa de Howard Stern: em 1995, então com 22 anos, Gwyneth Paltrow acabara de ser contratada para o filme "Emma" e tinha mais dois projetos importantes em vista com o estúdio Miramax, "Sliding Doors" e "A Paixão de Shakespeare".

Segundo o seu relato, Harvey Weinstein convidou-a para um "encontro profissional" num quarto do hotel Peninsula Beverly Hills onde lhe tocou de forma inapropriada e, tal como nos relatos de outras denúncias, sugeriu uma massagem. Quando Brad Pitt ficou a saber e o viu na antestreia da peça "Hamlet", disse que o matava se voltasse a fazê-la sentir-se desconfortável.