O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, preso por agressões sexuais, está "fora de perigo" após uma "cirurgia ao coração", afirmou um de seus representantes, Juda Engelmayer, esta terça-feira.

"Ele está a descansar, está fraco", mas "fora de perigo no momento", declarou o seu porta-voz à France-Presse (AFP).

Considerado um dos produtores mais proeminentes de Hollywood, atualmente ele cumpre pena por abuso sexual numa prisão de Nova Iorque, em Rikers Island.

Weinstein foi "transferido rapidamente" na madrugada de domingo para segunda-feira para um hospital da cidade para uma "cirurgia ao coração", segundo os seus representantes Craig Rothfeld e Engelmayer.

Uma nova audiência no tribunal de Nova Iorque está prevista para a quinta-feira, após um tribunal de apelo anular em abril a sua condenação proferida em 2020 pelos casos da violação da atriz Jessica Mann, em 2013, e por agressão sexual à assistente de produção Mimi Haleyi, em 2006.

A decisão foi tomada como um revés pelo movimento #MeToo, que surgiu, sobretudo, devido a denúncias contra Weinstein por violência sexual e múltiplos casos de violência, agressões e sexismo contra mulheres.

As denúncias contra o ex-líder do estúdio Miramax, reveladas em 2017, geraram uma onda de reações em todo o mundo e deram voz a muitas vítimas. Mais de 80 mulheres acusaram-no de assédio, agressões sexuais ou violação, incluindo grandes nomes do cinema como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

Weinstein afirmou que sempre teve relações sexuais consentidas.

Apesar da anulação do veredicto em Nova Iorque, Weinstein está preso por outra condenação de 16 anos de prisão proferida em 2023 num tribunal de Los Angeles por outros casos de violação e de agressões sexuais.