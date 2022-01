A digressão do músico de 75 anos inclui ainda, na próxima sexta-feira, o Centro de Arte de Ovar, no distrito de Aveiro, um espetáculo já esgotado. No dia 21, atua no Espaço Vita, em Braga, seguindo para Marinha Grande, no distrito de Leiria, onde atua no dia 22, no Teatro Stephens. No dia 28, sobe ao palco do Fórum Luísa Todi, em Setúbal, e encerra a digressão no dia seguinte, no Casino Estoril.

Nesta digressão, Alceu Valença apresenta dois temas inéditos de sua autoria, “Era Verão” e “Sem Pensar no Amanhã”, interpreta temas de Luiz Gonzaga (1912-1989), como “Pau-de-Arara”, “Sala de Reboco” e “Sabiá”, e temas do seu repertório como “Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Táxi Lunar”, “Coração Bobo”, ­“Marim dos Caetés”, “Ladeiras” e “Papagaio do Futuro”, segundo nota da sua promotora.