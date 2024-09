Rod Krieger edita na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, o terceiro single do seu novo álbum. "Cabelos Longos", tema originalmente editado em 1974 por Alceu Valença, fará parte do alinhamento de "A Assembleia Extraordinária", agendado para 4 de outubro.

No último trimestre de 2024, o artista brasileiro vai apresentar o novo disco em Portugal e no Brasil.

A primeira digressão do álbum arranca no dia 11 outubro no Texas Club, em Leiria. Já 18 de outubro, o cantor sobe ao palco do Festival Impulso, nas Caldas da Rainha, e, no dia seguinte, 19, atua no Socorro, no Porto.

No Brasil, Rod Krieger estreia-se no Rio de Janeiro a 11 de dezembro e em São Paulo dia 14.