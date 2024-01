Radicada em Lisboa, a banda existe há um ano e, em outubro de 2023, garantiu a primeira parte do espetáculo do pernambucano Alceu Valença no Casino Estoril.

Os Rastafogo são quatro músicos oriundos do nordeste do Brasil: Romualdo Gonzales (voz, guitarra, cavaquinho e percussão), Ely Janoville (pífano), Vinícius Bigjohn (voz, acordeão e percussão) e José Neto (percussão e pífano).

O EP inclui os temas de autoria da banda, “Melô da perdiz”, “Jacarandá” e “Um canto”.