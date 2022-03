O primeiro dos três concertos na capital sul-coreana da digressão "Permission to Dance on Stage" decorreu no estádio olímpico da cidade.

Empunhando luzes lilás - a cor oficial dos fãs do grupo -, os seguidores aplaudiram entusiasmados quando a banda apareceu no palco do estádio, com capacidade para 60 mil pessoas, ainda que estivesse com público restrito a 1/4 da capacidade por causa das medidas de distanciamento social.

Em plena onda de propagação dos contágios de COVID-19 devido à variante Ómicron, as autoridades impuseram medidas duras, e os fãs não puderam cantar, gritar e nem levantar dos seus lugares e saltar.

O líder banda, RM, cujo nome real é Kim Nam-Joon, confessou que estava emocionado por voltar a atuar ao vivo. "O facto de estarem todos sentados mostra que muitas coisas mudaram", frisou.

"Quando faremos um concerto onde nos aplaudam tanto? Este concerto entrará para a história", acrescentou.

O colega Kim Tae-Hyung, apelidado V, também confessou estar "comovido e emocionado".

Os seguidores do grupo, conhecidos como o ARMY, esgotaram os três espetáculos- 45.000 no total - em poucos minutos mesmo com as medidas de distanciamento social.