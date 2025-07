A banda de pop sul-coreana BTS anunciou esta terça-feira, 1 de julho, o seu regresso na primavera de 2026, com um novo álbum e uma digressão mundial. Nas redes sociais, os fãs reagiram com entusiasmo e a notícia tornou-se num dos temas mais comentados do dia.

No X, antigo Twitter, os seguidores da banda k-pop celebraram a novidade, recordando alguns dos melhores momentos dos jovens.

Veja algumas das reações:

O grupo musical mais lucrativo da Coreia do Sul está em pausa desde 2022, uma vez que os seus membros tinham de cumprir o serviço militar obrigatório imposto a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos, devido às tensões com a Coreia do Norte.

Cinco dos seus membros concluíram o serviço militar em junho, e muitos aguardavam o seu regresso. "A partir de julho (...) estamos a planear fazer algo em grande, e a partir daí, provavelmente vamos reunir-nos e concentrar-nos em fazer música", declarou o líder do grupo, RM, na plataforma Weverse.

"Esperem ver-nos por todo o mundo"

"O álbum do nosso grupo será lançado oficialmente na próxima primavera", disse ainda RM, durante um direto. "A partir da próxima primavera, vamos sair em digressão, por isso esperem ver-nos por todo o mundo", acrescentou.

A banda revelou também que pretende viajar este mês para os Estados Unidos, onde os sete membros se vão reunir progressivamente para iniciar a produção musical e preparar os próximos espetáculos.

Se for lançado na primavera de 2026, o novo álbum será o primeiro em quatro anos. O último, "Proof", foi o disco mais vendido de 2022 na Coreia do Sul, com quase 3,5 milhões de cópias.

Antes da pausa para o serviço militar obrigatório, o grupo gerava um impacto económico anual de mais de 5,5 biliões de wons (mais de 3,7 mil milhões de euros), segundo o Instituto de Cultura e Turismo da Coreia.

Isso representava cerca de 0,2% do PIB total da Coreia do Sul, segundo dados oficiais.

Os BTS têm o recorde de grupo mais ouvido no Spotify e tornaram-se o primeiro grupo de K-pop a liderar os tops Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.