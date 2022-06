Lisa Gerrard e Jules Maxwell atuam no Auditório de Espinho, em Espinho, no dia 19, no dia 21, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, seguindo para o Porto, onde, no dia 23, sobem ao palco da Casa da Música.

No dia 25, atuam no Teatro Municipal da Guarda, no dia 27, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no dia 29, no Theatro Circo, em Braga, e, no dia seguinte, encerram a digressão em Portalegre, no Centro de Artes e Espetáculos.

Os músicos afirmam que pretendem “usar estas atuações como um trampolim para explorar melhor as ideias musicais, em vez de meramente replicar o álbum”.

“O que nos excita é ver onde podemos levar a música num ambiente ao vivo", declaram Lisa Gerrard e Jules Maxwell, citados pelo comunicado da promotora Uguru.

Os espetáculos vão incorporar os sete “espantosos filmes de David Daniels, Jacob Chelkowski e Michal Sosna, que foram encomendados para acompanhar o álbum, e irão também incluir excertos dos álbuns ambientais a solo de Jules Maxwell, ‘Nocturnes’ e ‘Cycles’ para abrir a noite”, acrescenta.

“Burn” foi publicado em maio do ano passado. É um álbum que traça pontes entre a música clássica e a eletríonica, e inclui temas como “Heleali (The Sea Will Rise)”, “Keson (Until My Strength Returns)” ou “Do So Yol (Gather The Wind)”.