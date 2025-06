Depois do lançamento do primeiro single, "Não Deixei de Ser Quem Sou", LINA_ & Jules Maxwell editam "Arde Sem Se Ver", o segundo tema que antecipa a chegada do disco "Terra Mãe". O novo álbum chega a 27 de junho.

A parceria entre a artista portuguesa e o compositor/teclista irlandês dos Dead Can Dance resulta num álbum "que celebra as ligações poéticas entre Portugal e a Irlanda". Com produção de James Chapman (aka Maps), a letra de “Arde Sem Se Ver” é uma desconstrução, elaborada pela compositora Amélia Muge, do poema “Amor é fogo que arde sem se ver”, de Luís Vaz de Camões.

"Os versos desta canção são de Luís Vaz de Camões, baseado no poema "Amor é um fogo que arde sem se ver", que também está presente no meu álbum Fado Camões. A Amélia Muge desconstruiu esse mesmo poema, que no meu ponto de vista reforça ainda mais a ideia daquilo que é a definição de Amor", frisa Lina.

Já Jules Maxwell destaca que, "para este tema, quis explorar uma peça de música que tivesse uma natureza sombria no início": "Mas que se desenvolvesse ao longo do tempo e que ‘subisse’ no final. Queria que soasse como Vangelis. Queria que soasse como um hino".