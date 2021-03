C. Tangana, artista de Madrid que começou a dar nas vistas depois de criar com Rosalía o tema "Malamente", editou na passada sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o seu novo álbum. "El Madrileño", que se encontra disponível em todos os serviços de streaming - ouça aqui - conta com 14 temas e várias participações especiais.

"Demasiadas Mujeres", "Tú Me Dejaste De Querer" (com La Húngara e Niño de Elche), "Comerte Entera" (com Toquinho) e "Nunca Estoy" foram os primeiros singles do disco do artista espanhol. Ed Maverick, Gipsy Kings, Jorge Drexler, Omar Apollo, Eliades Ochoa, Carín Leon, Adriel Favela, Pepe Blanco, Kiko Veneno e Andrés Calamaro também participam em "El Madrileño".

Segundo a edição espanhola da Esquire, com o novo álbum, C. Tangana bateu um novo recorde no Spotify: com cinco milhões de reproduções nas primeiras 24 horas depois do lançamento, "El Madrileño" registou a melhor estreia de um disco em espanhol na história do serviço de streaming de música.

Com o novo recorde, o rapper, que tem mais de 8,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, bateu "El Mal Quiero", de Rosalía, que, em 2018, conquistou dois milhões de streams no dia de lançamento.