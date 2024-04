Quando Taylor Swift lança um álbum, conquista sempre novos recordes. "The Tortured Poets Department", editado a 19 de abril, não foge à regra, mas tem surpreendido.

Dos serviços de streaming às vendas, o 11.º álbum da cantora norte-americana vai ficar para sempre na história da música. No total, já foram vendidas mais de 2,6 milhões de cópias do disco.

Relembre alguns dos recordes conquistados por "The Tortured Poets Department":

A contagem decrescente no Spotify

Antes do lançamento de "Tortured Poets", o Spotify lançou uma página de countdown. Segundo o serviço de streaming, o disco bateu todos os recordes de "pre-saves".

Vendas de vinil em uma semana

Na semana de lançamento, foram vendidas 700 mil cópias em vinil de "The Tortured Poets Department". Segundo a Billboard, a artista bateu o seu próprio recorde - "1989 (Taylor's Version) vendeu 693 mil unidades.

O álbum mais ouvido... em 24 horas

A 19 de abril, "The Tortured Poets Department" somou mais de 300 milhões de reproduções, tornando-se no álbum mais ouvido no dia de estreia no Spotify.

A canção mais ouvida no dia de lançamento

No dia de estreia, "Fortnight (feat. Post Malone)" tornou-se na canção mais ouvida em 24 horas no Spotify.

Mil milhões de streamns

O disco conquistou mais de mil milhões de reproduções em apenas cinco, sendo o primeiro álbum da história do Spotify a atingir o recorde.

Recorde na Apple Music

"The Tortured Poets Department" também bateu recordes na Apple Music, tornando-se no álbum pop mais ouvido no dia de lançamento.

A melhor semana de sempre

Em apenas seis dias, "The Tortured Poets Department" tornou-se no álbum mais ouvido em apenas uma semana. No total, o disco conquistou 799 milhões de reproduções em todas as plataformas.

Estreia histórica na Billboard 200

Além de se estrear no primeiro lugar do top Billboard 200, "The Tortured Poets Department" bateu o recorde de vendas: foram vendidas mais dois milhões de cópias só nos Estados Unidos.

Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" no dia 9 de maio. Depois de França e Suécia, a artista norte-americana aterra em Lisboa para dois concertos (24 e 25 de maio) no Estádio da Luz.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Austria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.

Nas cidades que vão receber os concertos de Taylor Swift, a procura e os preços dos hotéis aumentou significativamente. Em Lisboa, os hotéis registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos.