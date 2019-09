Carminho também compôs a música de "Quero Um Cavalo de Várias Cores", um poema de Reinaldo Ferreira.

A fadista está, atualmente, em digressão europeia a apresentar este álbum.

No dia 29 deste mês, Carminho atua em Mainz, na Alemanha, no dia seguinte em Reutlingen, e, no dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, estreia-se no Principado do Liechtenstein seguindo para a Suíça, onde no dia seguinte canta em Zurique.

No dia 4 de outubro, está já nos Países Baixos atuando em Roterdão, e, no dia seguinte, em Utreque, de onde segue para Antuépia, na vizinha Bélgica, onde canta no dia 06 de outubro.

No dia seguinte regressa a terras neerlandesas atuando em Amesterdão, seguindo para Groningen no dia 8, Beveren, no dia 10, e Heist-op-den-berg, no dia 11. No dia 12, atua em Leuven.

Depois das atuações na Europa, a fadista e o seu trio de músicos seguem, em novembro, para os Estados Unidos, onde o álbum é editado no próximo dia 27 de setembro, pela Nonesuch Records.

Carminho atua no dia 08 de novembro no Berklee Performance Centre, em Boston. No dia seguinte, passa a fronteira e vai cantar ao Canadá, em Toronto, no On Telus Centre for Performance and Learning, seguindo para Montreal, onde sobe ao palco do Théâtre Outremont, no dia 10.

Regressa depois aos Estados Unidos, para atuar no Miner Auditorium, em São Francisco, no dia 17 e, no dia 19, em Alexandria, no Estado norte-americano da Virginia, no palco do The Birchmere.

A fadista termina o mês de novembro no Brasil, onde tem agendados espetáculos em Brasília, no dia 28, São Paulo, no dia seguinte, Porto Alegre, no dia 30, e, por fim, no dia 01 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Nestas digressões de apresentação de "Maria", Carminho é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo, e Pedro Geraldes, em 'lapsteel'.

“Maria” sucede ao álbum "Carminho Canta Jobim", editado em dezembro de 2016.