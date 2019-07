Post Malone, Steve Aoki, Anitta, Timmy Trumpet, Russ, Vini Vici, Blaya, Wet Bed Gang, Kura, Jimmy P, Carolina Deslandes, Vitor Kley são alguns dos destaques da 23ª edição do MEO Sudoeste que decorre de 6 a 10 de agosto.

O cartaz do Festival fica agora completo com as confirmações para o Palco Super Bock, que vão animar o campismo a partir de dia 3 de agosto. A Noite de Receção ao Campista by Mega Hits, a 6 de agosto, terá festa assegurada por Ghastly, Putzgrilla e Zinko.

David Jarvis, Dirty Sound Boys, DJ Atomyk, DJ Burnout, Cri$e, Djega, Gamiix e Paulo Jorge são outros dos artistas que vão passar pelo palco.

Veja o cartaz completo: